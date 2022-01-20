Серов, Свердловская область, 20 января, 2022, 19:51 — ИА Регнум. В Серове Свердловской области пациенты и сотрудники одной из больниц заразились коронавирусом. Об этом пишут СМИ.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

По данным Накануне.Ru, всего лабораторно подтверждено 38 случаев COVID-19. У одного пациента выявили штамм «Омикрон».

Информацию подтвердили журналистам в Роспотребнадзоре. Отделение временно закрыто для приёма больных. Также приняты и другие антиковидные меры.