Берлин, 20 января, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Пока «Северный поток — 2» не заработал, его можно рассматривать как средство воздействия, которым могут пользоваться в своих целях и США, и Германия. Об этом сообщил 20 января журналистам американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

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На пресс-конференции, которая состоялась у него с германским коллегой Анналеной Бербок, глава Госдепа США отметил, что с Берлином вёл разговор об СП-2 — проекте, которому Вашингтон давно противостоит.

Блинкен «Следует отметить, что газ пока не поступает по «Северному потоку — 2», и это означает, что трубопровод является рычагом воздействия для Германии, США и наших союзников, а не для России».

Он добавил, что всё это понимают в России. Глава американской дипломатии также добавил, что в Москве должны осознавать, чем для неё может обернуться «дальнейшая агрессия против Украины».