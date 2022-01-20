Таллин, 20 января, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Парламент Эстонии Рийгикогу несерьезно относится к нынешней ситуации в сфере европейской безопасности, что наглядно продемонстрировал отказ министру обороны в выступлении перед депутатами. Об этом заявил министр Калле Лаанет, сообщил эстонский портал stolitsa.ee.

Эстония

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

«Эта нелепость, которая творилась 19 января 2022 года в Рийгикогу, четко показала, что в парламенте не понимают всей серьезности ситуации», — заявил он.

В результате протестов парламентской оппозиции по поводу процедурных вопросов министр обороны так и не смог представить членам Рийгикогу свое видение ситуации с обороноспособностью страны и внешнеполитической ситуацией.

Лаанет считает, что такие действия служат интересам президента России Владимира Путина и вот почему: «С момента, как Владимир Путин стал президентом, его постоянным желанием было расширить сферу влияния России, силой оружия или другим способом. Сейчас и мы в определенной мере стали цель этой политики, он хочет вмешаться в наш суверенитет, он хочет предписывать, в каких границах должна быть НАТО в будущем».

Министр обороны подчеркнул, что Путин якобы пытается разрушить союзнические отношения и солидарность НАТО. Лаанет призвал союзников сохранять единство и усиливать также собственную обороноспособность.

Лаанет подчеркнул, что правящая коалиция в лице Реформистской и Центристской партии понимают серьезность однозначно, чего нельзя сказать обо всем парламенте в целом.