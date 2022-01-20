Вашингтон, 20 января, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Санкции введены США в отношении четверых украинских деятелей, якобы связанных с Россией, сообщает 20 января американский минфин.

Liga.net Тарас Козак

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Под американскими санкциями оказались депутаты Верховной рады из фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарас Козак и Олег Волошин, бывший украинский депутат Владимир Олейник и экс-заместитель СНБО Владимир Сивкович.

В санкционный список граждане Украины попали с формулировкой «связанные с причиняющими вред действиями России за рубежом». Украинское издание Стрнана.ua уточнила, за что эти деятели попали в чёрный список.

Так, Козак якобы «поддержал план ФСБ очернить высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского», ложно обвинив их в неэффективной борьбе с пандемией. Занимался распространением «ложной информации о выборах в США».

Волошина якобы «работал с российскими лицами, чтобы подорвать позиции украинских правительственных чиновников и защищать интересы России». А также с подсанкционным гражданином РФ Константином Килимником, «имеющим связи с российской разведкой».

Сивкович попал в чёрный список за то, что в прошлом году «работал с сетью агентов российской разведки над проведением операций влияния, направленных на то, чтобы заручиться поддержкой Украины для официальной передачи Крыма России в обмен на вывод поддерживаемых Россией сил на Донбассе».

Олейник наказан за то, что разделяет «антизападные настроения России» и за то, что в минувшем году «работал по указанию ФСБ по сбору информации об украинской критической инфраструктуре».