Сыктывкар, 20 января, 2022, 19:12 — ИА Регнум. В Коми студентов-медиков освободят от учебы и направят на работу в медучреждения, где из-за роста числа заболевших ковидом нужна дополнительная помощь.

Kurganobl.ru Студенты-медики

«Мы понимаем, что квалификационное требование к студенту медколледжа — это требование, как к младшему медперсоналу. Тем не менее, азы они уже изучили, а студенты четвертого курса мединститута уже могут работать в качестве медсестер или медбратьев», — заявил глава Коми Владимир Уйба в видеообращении.

Он добавил, что работа студентов будет связана в основном с доставкой лекарств и продуктов питания амбулаторным больным и работой кол-центра.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми запретили проведение массовых мероприятий из-за роста заболевших ковидом.