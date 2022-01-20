Москва, 20 января, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Прекратить все операции с долларом предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Duma.gov.ru Алексей Журавлёв

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

"России необходимо прекратить всякие вложения в американский госдолг и вообще «забанить» доллар на нашей территории», — отметил Журавлёв в Facebook.

По его мнению, такие меры сразу охладят горячечные головы президента США Джо Байдена и его соратников.

«Вот она, ахиллесова пята Байдена! Ведь его администрация выражает интересы транснациональной олигархии и глобального финансового рынка», — пояснил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Байден пригрозил России катастрофой в случае ее «вторжения» на Украину.