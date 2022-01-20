Москва, 20 января, 2022, 17:02 — ИА Регнум. 77% взрослого населения Якутии уже вакцинировано. Об этом 20 января заявил глава Якутии Айсен Николаев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сейчас первым компонентом по Якутии — 77% взрослого населения провакцинированы, город Якутск — уже 80%. Есть у нас районы, где уже 99% взрослого населения получили и первую, и вторую прививки от коронавируса», — заявил Николаев.

Глава региона также прокомментировал вопрос детской вакцинации в Якутии.

«Что касается вопроса по подросткам, то мы ждём, когда партии «Спутник-М» начнут поступать в регионы», — указал он.