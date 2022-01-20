Архангельск, 20 января, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Архангельской области резко выросло число заболевших ковидом — за сутки коронавирус был подтвержден у 396 пациентов, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших — 106 архангелогородцев, 51 северодвинец, 29 жителей Котласа. Случаи заражения инфекцией выявлены также в Коряжме, Новодвинске, Мирном, Вельском, Шенкурском, Верхнетоемском, Приморском и других районах области.

«В статистику включено три завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей Поморья, вернувшихся из поездок в Турцию, Египет и США», — уточнили в штабе.

Напомним, последний такой большой прирост заболевших ковидом был зарегистрирован в регионе в конце ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области штамм «Омикрон» выявлен у девяти ковид-пациентов.