Екатеринбург, 20 января, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Свердловская область получит 2400 доз вакцины от COVID-19 для подростков. Об этом сообщает оперштаб.

Mos.ru Вакцина «Спутник V»

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Возможно, первая партия препарата «Спутник-М» поступит уже 22−23 января. Замгубернатора Павел Креков отмечает, что в регионе уже имеется достаточное количество желающих вакцинироваться, а значит в дальнейшем партии будут увеличиваться.

«Вакцинация будет только добровольной», — добавил чиновник.