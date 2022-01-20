Москва, , 10:47 — REGNUM Отметившись на максимумах октября 2014 года немногим выше уровня $89 за баррель, котировки нефти перешли к коррекции на фиксации прибыли и расположились в районе дневных минимумов $87,55 по итогам торгов 19 января, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Впрочем, уже сегодня, 20 января, нефть марки Brent вернулась к росту, отыгрывая вчерашние потери и тем самым подтверждая устойчивость восходящего тренда.

Ожидания сохранения сильного мирового спроса в условиях продолжающейся пандемии продолжают поддерживать рост рынка, который на этой неделе вышел в зону многолетних вершин с подачи дополнительного фактора — всплеска напряженности в Персидском заливе.

Уверенности игрокам добавил и ежемесячный прогноз МЭА. Оценка роста спроса в 2022 году повышена на 200 тыс. баррелей в сутки, до 3,3 млн баррелей.

В связи с праздником в США еженедельная отраслевая статистика сместилась на день. Так, накануне API сообщил, что на прошлой неделе запасы нефти и бензина в США увеличились на 1,4 млн и 3,5 млн баррелей соответственно, тогда как запасы дистиллятов сократились на 1,2 млн баррелей.

Отчет выглядит по большей части негативно, но не оказывает ощутимого влияния на поведение Brent, которая может показать более заметную реакцию на официальный релиз позднее сегодня.

Учитывая отсутствие стремления игроков к более существенной фиксации прибыли, можно предположить, что котировки черного золота способны продвинуться к свежим максимумам семилетней давности в ближайшей перспективе.

Тем более что целостность уровня $89 уже нарушена и теоретически путь к отметке $90 открыт», — считает эксперт.