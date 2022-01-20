Вашингтон, 20 января, 2022, 15:58 — ИА Регнум. Очередной пакет антироссийских санкций представлен на рассмотрение в Конгресс США, сообщили 20 января в пресс-службе законодательного органа.

Wikipedia.org Джим Бэнкс- Председатель Республиканского исследовательского комитета

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

Уточняется, что автором законопроекта является член Конгресса от республиканцев Джим Бэнкс. Он предложил коллегам на рассмотрение свои антироссийские меры накануне, 19 января.

Суть этих предложений Белым домом не излагается.

Добавим, что американские власти выдвигают один законопроект за другим «на случай вторжения России на Украину». В РФ это уже назвали «соревнованием».