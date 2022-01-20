Жанаозен, Казахстан, 20 января, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Сотрудники крупной казахстанской буровой компании «Бургылау», расположенной в городе Жанаозен, обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с коллективной просьбой, национализировать данное предприятие. Обращение 20 января обнародовал региональный новостной портал Lada.kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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Компания была приватизирована, как и ряд других, по поручению первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Сообщается, сотрудники с 2009 выступают с призывами вернуть предприятие государству, за что подвергались преследованиям.

«Владельцы начали ущемлять права работников: не выдавать вовремя заработную плату, урезать премию. Мы хотим, чтобы предприятие национализировали», — говорится в обращении.

Стоит отметить, что январские протесты в Казахстане, которые потом переросли в беспорядки, начались в Жанаозене. В этом городе также в 2011 году началась забастовка нефтяников компании «КазМунайГаз», которая переросла в массовые беспорядки.