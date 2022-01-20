Москва, , 13:15 — REGNUM Рубль смог увести доллар из области апрельских максимумов на торгах 19 января, отправив пару в область 75,65 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Однако уже сегодня, 20 января, котировки снова рванули вверх после некоторой заминки на открытии и уже тестируют зону 76,50 руб., которая стоит на пути к важному психологическому уровню 77 руб.

Торги в паре доллар/рубль остаются волатильными на фоне геополитических событий. Временное облегчение российской валюте принесли комментарии замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

Он выразил уверенность в отсутствии угрозы полномасштабной войны в Европе и добавил, что Россия не намерена предпринимать никаких агрессивных действий.

Однако поздно вечером 19 января Джо Байден выступил с угрозой новых, «невиданных» санкций в отношении Москвы на случай эскалации ситуации на Украине. Американский лидер подчеркнул, что российские банки не смогут проводить операции с долларами в случае вторжения России на Украину.

Пока на этом фронте будет сохраняться сложная и напряженная обстановка, попытки укрепления рубля будут лишь привлекать новые продажи, тем более что у самого доллара есть значимый козырь в рукаве — ястребиный настрой Федрезерва, который способствует общему повышению привлекательности американской валюты в среднесрочной перспективе.

В качестве ограничивающих давление факторов можно назвать высокие цены на нефть, которые находятся на семилетних максимумах, а также налоговый период, но новое обострение риторики Запада с легкостью перевесит эти преимущества в случае дальнейшей реализации негативного сценария.

Ближайшая цель доллара проходит на отметке 77 руб., тогда падение под 75,50 руб. несколько ослабит медвежье давление на рубль», — считает эксперт.

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