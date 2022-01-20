Волгоград, 20 января, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Волгоградской области 20 января выявлено 322 новых носителя коронавируса, что на шесть больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 30 районах региона. От осложнений скончались ещё 14 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM Новый инфекционный госпиталь в городе Волжском Волгоградской области

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С начала пандемии в Волгоградской области зарегистрировано 133 547 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 123 233 жителя, из них 147 человек выписаны за истекшие сутки. От осложнений скончались 5 848 пациентов.

Лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 4 466 жителей.