Москва, 20 января, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии существует достаточный резерв для подготовки к новой волне коронавируса. Об этом 20 января заявил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Сегодня ситуация в Кабардино-Балкарии с распространением коронавируса стабильна… 543 человека на койках при возможности на 710 развёрнутых коек. А так, в целом, потенциал у нас до 1600 коек есть возможность развернуть», — заявил Коков.

«Ситуация под контролем. Вместе с тем распространение (нового штамма) диктует нам необходимость готовиться к новой волне», — указал он.