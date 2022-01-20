Белгород, 20 января, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Доследственную проверку по фактам публикаций в СМИ о гибели в Шебекинской центральной районной больнице Белгородской области беременных женщин и младенцев начал СУ СК по региону, сообщили ИА REGNUM 20 января в пресс-службе ведомства.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

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Проверку начали после сообщений в СМИ, сообщивших, что за 2021 год в Шебекинской ЦРБ скончалось семь проходивших там лечение женщин, а также младенцы.

Следователи намерены установить личности героев публикации, изъять медицинскую документацию, дать оценку полноте и своевременности проводимого врачами лечения, всем действиям работников ЦРБ.

«По фактам гибели в октябре 2021 года двух рожениц и новорождённого (из указанных семи женщин), которые стали известны следователям также из средств массовой информации, организовано проведение доследственных проверок. В настоящее время по материалам проводятся судебно-медицинские экспертизы, необходимые для принятия процессуального решения. Собранные по предыдущим материалам данные будут учтены в ходе организованной доследственной проверки», — уточняет пресс-служба СК.

Шебекинская центральная районная больница была перепрофилирована в ковид-центр для беременных женщин в 2021 году. Это единственное подобное учреждение в Белгородской области.