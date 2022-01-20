Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 15:12 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали в коронавирусные стационары 414 пациентов с COVID-19. Это на 17 человек меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 20 января в городском оперативном штабе. Напомним, сутками ранее рост заболеваемости за 24 часа составлял 70%.

Иван Шилов Госпитализация

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В ковидных больницах Петербурга на утро 20 января находилось 5533 человека с COVID-19 и пневмониями (-99 к уровню предыдущих суток). За 19 января выписаны по выздоровлению 411 человек (+8). В реанимационных отделениях находятся 578 человек (-11), к аппаратам ИВЛ подключены 347 больных (-4).

В Северной столице развернуты 8002 коронавирусные койки в 15 городских и трех федеральных стационарах. Свободный коечный фонд составляет 48,10% от норматива Минздрава.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находится 29 799 человек (-9 за сутки). На карантине находится 2871 человек (-113), в обсерваторе «Балтиец» — 34 человека (+7).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки уменьшился на 0,27 ед. и сейчас составляет 1,47 ед. Эта цифра показывает, сколько в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за 19 января в Петербурге выявили 4753 новых случая коронавируса (+371 к уровню предыдущих суток). От COVID-19 за минувшие сутки в Петербурге скончались 60 человек (-2).