Москва, 20 января, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник Лайт» — универсальный бустер для других антикоронавирусных вакцин, это подтвердили многочисленные исследования. Об этом сообщили РФПИ и Центр имени Гамалеи.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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Препарат является универсальным бустером из-за оптимальной конфигурации аденовирусной платформы. Она обеспечивает более высокую защиту против штамма «Омикрон» и других мутаций, заявили в организациях по итогам публикации результатов совместного исследования Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani («Спалланцани»).

Бустерная, то есть дополнительная доза вакцины «Спутник Лайт» может помочь при снижении эффективности других вакцин в условиях распространения нового штамма «Омикрон», пояснили в РФПИ.

«Данные, полученные Институтом Спалланцани, а также предыдущие исследования гетерогенного бустирования «Спутником Лайт» показали, что это лучшее решение для повышения эффективности других вакцин и продления периода защиты бустера», — подчеркнули в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, «Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина против COVID-19, рекомендованная Минздравом РФ для ревакцинации.

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