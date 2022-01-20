Москва, 20 января, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Признания независимости ЛНР и ДНР недостаточно, Украина должна быть в составе России заявил лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

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«Позиция ЛДПР в том, что вся Украина должна вновь стать частью России», — отметил Жириновский.

Он напомнил, что в 1998 году пролоббировали в Госдуме закон о дружбе с Украиной, который юридически закреплял все границы Украины, включая Крым. ЛДПР тогда выступала категорически против.

«Теперь же, когда на Украине никаких коммунистов не осталось, когда Порошенко прилюдно разорвал этот договор о дружбе, КПРФ изменила своё мнение и требует признать независимость ДНР и ЛНР. По сути, они так расписались в собственной интеллектуальной несостоятельности, в том, что не могут мыслить стратегически», — рассуждает Жириновский в телеграм-канале.

По его убеждению, представители КПРФ обращением сужают рамки принятия решения.

«И как всегда левые играют роль либо провокаторов, либо полезных дурачков для Запада. Своим обращением к президенту они искусственно сужают рамки принятия решения до темы признания ДНР и ЛНР — небольших анклавов на востоке Украины», — указал депутат Госдумы.

Он допустил, что ни одна страна в мире, кроме России, независимость ЛНР и ДНР не признают.

«Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских на Украине, зато дадим все основания для «ястребов» на Западе задействовать против России новые санкции. Вместо того, чтобы ударить раз да так, чтобы все запомнили, мы вновь делаем робкий выпад и нарываемся на мощный ответ. Такая нерешительность — это путь к провалу», — резюмировал Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР внесли 19 января в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и положит начало процессу международного признания обоих государств, отмечается в обращении.