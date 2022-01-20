Новосибирск, 20 января, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Новосибирской области у некоторых заразившихся коронавирусом пациентов клиническая картина совпадает с признаками штамма «Омикрон». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Очень много случаев с такими элементарными признаками ОРВИ при наличии положительного теста на COVID-19: насморк, заложенность носа, боль в горле, — сказал Травников в эфире канала «Россия-24». — По клинической картине мы полагаем, что циркуляция «омикрона» есть».

При этом он отметил, что официально случаев нового штамма коронавируса на территории Новосибирской области ещё не выявлено.