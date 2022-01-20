Курск, 20 января, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Курской области 20 января зарегистрировано 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе было выявлено 83 тыс. 876 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 79 тыс. 480 пациентов, в том числе 174 — за последние сутки.

Всего скончались 2134 человека. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.