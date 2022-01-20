Шебекино, Белгородская область, 20 января, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Несколько рожениц скончались в ковидном отделении Шебекинской районной больницы Белгородской области, об этом местным СМИ сообщили родные женщин.

Дарья Драй ИА REGNUM Пациент на ИВЛ

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Медучреждение специализируется на помощи беременным женщинам с подозрением на COVID-19. По словам родственников, согласившихся рассказать свои истории изданию «Фонарь», женщинам врачи говорили, что у них есть «затемнение в правом лёгком», роженицам отказывали в кесаревом сечении. Адвокат, представляющий интересы пострадавших, указывает, что в 2021 году в Шебекинской районной больнице умерли минимум семь беременных и рожениц, у многих из них ПЦР-тест был отрицательным. Также скончались дети.

«В конце 2021 года мы сделали запрос в областной департамент здравоохранения, чтобы узнать статистику смертности беременных женщин от коронавирусной инфекции. В ответе нам сообщили, что в регионе зарегистрировали пять случаев смерти беременных, рожениц и родильниц от коронавируса в 2021 году и один случай — в 2020 году. Самой младшей погибшей было 18 лет, а старшей — 37. При этом количество умерших в течение последних лет новорождённых сотрудники депздрава не стали указывать. Добавим, что в эту статистику не включают других умерших в ковидном госпитале женщин, у которых COVID-19 остался неподтверждённым», — пишет «Фонарь».