Москва, , 14:24 — REGNUM Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев подробно обсудили по телефону прошедший визит азербайджанского лидера на Украину. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в ходе брифинга 20 января.

Ильхам Алиев и Владимир Путин на переговорах Kremlin.ru

На Украине Алиев, как сообщало ИА REGNUM, провел переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским. Они обсудили в том числе перспективы создания «транспортного коридора» для стран-членов Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия.

«Тема визита президента Азербайджана в Киев 14 января подробно обсуждалась в ходе телефонного разговора между президентами России и Азербайджана, он состоялся 18 января по инициативе азербайджанской стороны», — сказала Захарова.

Все государства вправе выстраивать двусторонние отношения, при этом важно, чтобы такие контакты не были направлены против третьих стран. Так ответила представитель МИД на просьбу прокомментировать обсуждение Алиевым и Зеленским транспортного коридора.

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