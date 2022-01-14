14 января 2022 | Время чтения 4 мин

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев в момент «больших разборок в большой политике» во многом показателен. Не исключено, что украинский президент Владимир Зеленский просил азербайджанского коллегу выступить посредником в организации встречи с Владимиром Путиным. Если это так, то визит Алиева может восприниматься в качестве успокаивающего украинское общество фактора. Хотя есть и иная позиция.

Станислав Тарасов, , 18:49 — REGNUM В большой политике те и иные события или решения удобно оценивать с точки зрения времени, места и обстоятельств. Но делать это часто бывает непросто, так как требуется понять, почему именно в данный момент произошло событие, какие из причин оказались решающими в его развитии, что в нем большего — прошлого, настоящего или будущего, поскольку политические механизмы, вызывающие большинство таких событий, чаще всего скрыты от глаз.

Ильхам Алиев Иван Шилов

Если с подобных позиций оценивать несколько неожиданный рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Киев и его переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, то оснований для интригующих суждений появляется более чем достаточно. Говоря в категориях политического времени, это первый визит главы Азербайджана на Украину после майдана в Киеве февраля 2014 года. В этой связи в киевских изданиях появились сообщения, что 15 декабря 2021 года в Брюсселе на саммите «Восточного партнерства» Зеленский просил Алиева посетить Украину, чтобы обсудить двухсторонние отношения и не только их. Он также предложил в связи с тем, что в феврале будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией, провести в Киеве саммит с участием лидеров трех государств. Это первое.

Второе. Визит Алиева в Киев проходит на фоне переговоров НАТО — Россия, на которых затрагиваются вопросы архитектуры безопасности постсоветского пространства, в частности Украины и Грузии. Пока внешне этот факт воспринимается на символическом уровне, но, безусловно, поездка азербайджанского президента посылает сигналы как для Вашингтона, так и для Москвы. Наконец, визит совпал с завершением миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане, которая, как заявили нам некоторые бакинские эксперты, в Баку была воспринята неоднозначно. Так получилось, возможно, не случайно, что на линии азербайджано-армянского военного противостояния обозначился очередной виток эскалации. По некоторым данным, в этой связи Ереван обратился к Москве, Вашингтону и в мониторинговую миссию ОБСЕ. Но почему-то в Баку стали предполагать, что это якобы первый шаг к появлению военных ОДКБ на территории Армении, которая чисто случайно оказалась в эти дни председателем ОДКБ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Возможно, вчерашние провокации (столкновения на границе — С.Т.) связаны с последними событиями на пространстве СНГ, и они (власти Армении — С.Т.) считают, что их возможности расширились или же они могут откуда-то получить помощь, — говорил Алиев. — Но они не должны забывать, что, как и во второй карабахской войне, независимо от того, кто им будет помогать, мы добьемся желаемого. Никто и ничто не сможет нас остановить. Нас останавливает только то, что мы не хотим третьей войны, это не в наших планах. Мы хотим, чтобы закончился период войны, чтобы были установлены нормальные отношения, чтобы Армения, наконец, признала территориальную целостность Азербайджана. Мы хотим этого. Но если мы увидим для себя опасность, то эта опасность будет немедленно нейтрализована». Что стоит за таким резонансным высказыванием Алиева, судить пока сложно. При желании его слова можно интерпретировать как угрозу, причем не только в адрес Армении, но и других стран — членов ОДКБ.

Видимая же часть визита президента в Киев банальна: развитие торгово-экономических связей между странами, подписание документов в области энергетики и сельского хозяйства. Хотя любопытно, что есть и вопрос аренды Азербайджаном земли на Украине. По мнению местных экспертов, не исключено, что Баку планирует там высаживать пшеницу и вывозить ее домой, чтобы укрепить свою продовольственную безопасность, обретающую особое значение в условиях роста мировых цен на продовольствие. Впрочем, может быть, не только это. Но что дальше? По мнению директора ближневосточных исследований грузинского аналитического центра Geocase Эмиля Авдалиани, которого цитирует бакинский портал Caliber. az, в Закавказье ведется крупная геополитическая игра с подключением Украины, в которую упирается конец дуги, направленной на Грузию, Азербайджан и Турцию.

Ильхам Алиев во время визита на Украину President.az

Анкара и Баку рассматривают эту формирующуюся зону как пространство, где «можно сбалансировать растущее военное присутствие России в Черном море и на Южном Кавказе». При этом, считает Авдалиани, Азербайджан и Турция «пытаются использовать в своих интересах так называемую «двустороннюю стратегию» — работать с теми, кого называют «друзьями» и «врагами». Но события в Казахстане образовали брешь в тюркском фронте, и в Анкаре и Баку стали почему-то заметно нервничать. Они решили вместе, но по-разному разыгрывать украинскую карту. Так что визит Алиева в Киев в момент «больших разборок в большой политике» во многом показателен. Кстати, не исключено, что Зеленский просил коллегу выступить посредником в организации встречи с президентом России Владимиром Путиным. Если так, то поездка президента Азербайджана может восприниматься в качестве успокаивающего украинское общество фактора.

Пока же, как заявила посол Азербайджана на Украине Эльмира Ахундова, «короткий, но весьма насыщенный визит главы нашего государства в Киев подтвердил стратегический уровень партнерства между нашими дружественными странами, придал ему дополнительный импульс и вывел наши отношения на качественно новый уровень». Посмотрим, что дальше.