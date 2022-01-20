Москва, 20 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Изменить тактику учёта заболевших в связи с распространением штамма «Омикрон» предложила депутат Госдумы от «Партии роста» Оксана Дмитриева.

Assembly.spb.ru Оксана Дмитриева

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«Нужно менять тактику учёта в связи с быстрым распространением «омикрона». Для этого необходимо проинспектировать информационный обмен Роспотребнадзора с Госуслугами, который работает с большими сбоями и задержками», — отметила Дмитриева в телеграм-канале.

По ее убеждению, базироваться на том, насколько идет развитие эпидемии нужно по статистике госпитализаций и числа вызовов врача — это более объективная оперативная картина.

«Большая часть заболеваемости в лёгкой форме у нас не фиксируется, а особенность «Омикрона» — это легкое течение в большинстве случаев», — указала депутат.

Для раннего выявления вспышек заболевания нужно в разы увеличить тестирование, которые должно проводиться даже при легких признаках ОРВИ и для этого расширить систему экспресс—тестов, предложила парламентарий.

«Тест должен осуществляться бесплатно при любых признаках ОРВИ», — считает она.

«Работодатели должны при любых признаках ОРВИ не допускать людей к работе, а мы сталкиваемся с обратным, когда заболевшие спокойно работают и заражают своих коллег и окружающих», — констатировала Дмитриева.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал Минздрав подключить частные лаборатории к тестированию за государственный счет, нарастить закупки экспресс-тестов и масштабировать их производство в России.