Екабпилс, , 14:12 — REGNUM Когда посольство России реально отслеживает ту или иную негативную ситуацию и делает всё возможное, чтобы исправить её, то при поддержке общественности появляется и результат, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 20 января, комментируя заявление посольства России в Латвии.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, дипломаты выразили недоумение из-за высказываний и действий бывшего главы Крустпилсского края Гундарса Калве, который разрушил советский мемориал в центре Екабпилса и открыто об этом заявил. «Этот гражданин чувствует полную безнаказанность за совершенное преступление», отметили в посольстве, напомнив, что по соглашению России в Латвии мемориальные объекты находятся под государственной защитой.

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« Заявление посольства России в Латвии по факту вандализма в Екабпилсе и невыполнению властями этой страны своих обязательств по соответствующему двустороннему договору вместе с соответствующей нотой диппредставительства в МИД Латвии должны способствовать должному завершению расследования, возвращению украденной с постамента пушки на её место, наказанию всех виновных.

Надеюсь, что так и будет. Надо только, на мой взгляд, требовать более жёстко. У меня, например, тиражирование латвийскими СМИ высказываний очередного «нацика» вызывает не «недоумение», а возмущение.

Тем не менее, ещё раз хочу отметить возросшую, как я вижу по данной истории, требовательность посольства в Риге в защите нашей исторической памяти, как и памяти всех честных жителей Латвии. Замечу, что это совпало с отъездом из Риги бывшего посла Лукьянова.