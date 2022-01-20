Рига, , 09:29 — REGNUM Латвии следует перестать «воевать» с советским мемориальным наследием. Об этом заявили в посольстве России в Риге, комментируя высказывания бывшего мэра Крустпилсского края Гундарса Калве, который сорвал артиллерийское орудие с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в городе Екабпилсе.

Reichskommissariat Ostland Посольство России в Латвии facebook.com/RUSEMBAS

«Крайнее недоумение вызывают растиражированные латвийскими СМИ выдержки из интервью так называемого нацпатриота Калве, который открыто и с бравадой рассказывает местным изданиям о том, как в феврале 2021 года разрушил советский мемориал в центре города Екабпилса, сорвав с постамента и похитив артиллерийское орудие 76-мм», — отметили дипломаты в заявлении в Facebook.

В дипмиссии подчеркнули, что это своими действиями Калве не только нарушил облик памятника, но ещё и осквернил память о советских воинах-освободителях, останки которых покоятся в этой могиле — генерал-майора Сергея Куприянова, полковника Сахабутдина Газеева и полковника Гавриила Шарикалова, отдавших свои жизни за освобождение Латвии от немецко-фашистских захватчиков в ходе Крустпилсской операции в августе 1944 года.

«По всему видно, что этот гражданин чувствует полную безнаказанность за совершенное им преступление. Более того, он наглым образом заявляет о том, что намерен и в будущем продолжать «воевать» с советским мемориальным наследием, тем самым воодушевляя своих последователей на аналогичные «подвиги», — отметили в посольстве.

Дипломаты напомнили экс-мэру, что подобные мемориальные объекты находятся под защитой соглашения между правительствами России и Латвии о статусе захоронений.

В настоящее время расследование по факту самовольного демонтажа пушки — памятного знака погибшим во Второй мировой войне продолжается. В посольстве призвали власти Латвии «принять действенные меры по проведению всестороннего расследования и установлению всех лиц, причастных к данному преступлению, а также устранению последствий акта вандализма, приведению памятника в надлежащее состояние».

«Хватит воевать с мертвыми красноармейцами, тем более что они не могут вам ответить», — заявили дипломаты.

В российском посольстве также напомнили и призвали не забывать, что если бы не советские воины-освободители, «эта земля и сегодня бы называлась Reichskommissariat Ostland (Рейхскомиссариат Остланд), а официальным языком стал немецкий».

Напомним, мемориал освободителям и Героям Советского Союза расположен в Крустпилсском парке Крустпилсском парке. В феврале 2021 года с братской могилы павших во Второй мировой войне советских солдат была украдена дивизионная пушка ЗиС-3.