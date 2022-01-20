Магас, 20 января, 2022, 14:09 — ИА Регнум. В Ингушетии за последние дни наблюдается увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом. Так, по данным федерального оперативного штаба на 20 января, прошедший день принес подтверждение заболевания еще у 82 человек. Еще двумя днями ранее показатель прироста не превышал 63 человека в сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» и угроза «удалёнки» — все новости»

В настоящее время, по данным правительства региона, в госпиталях проходят лечение 210 пациентов, в том числе 124 — с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в тяжелом состоянии находятся 22 пациента. К аппаратам ИВЛ подключены 14 человек.

Еще 1196 жителей Ингушетии проходят лечение на дому. Выписаны за последние сутки 64 пациента, не удалось спасти врачам троих жителей региона. Общее число носителей коронавируса в Ингушетии составляет 30 037 человек. Выздоровели из них 28 134 пациента, скончались 497.