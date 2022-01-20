Москва, 20 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве остаётся стабильным, сообщили 20 января в оперативном штабе столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За сутки госпитализирован 930 человек, скончались 70 пациент. На ИВЛ находятся 489 человек», — рассказали в штабе.

Накануне в штабе сообщили о госпитализации 861 пациента. При этом в столице зафиксировано 11 557 новых заражений вирусом, что является абсолютным максимумом за весь период пандемии.

В штабе призвали при появлении симптомов ОРВИ обращаться за медицинской помощью непосредственно к дежурному врачу поликлиники.