Саранск, 20 января, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне» в больнице Пятигорска

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1101 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 января в регионе выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 71 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 622 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3072 человека.

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