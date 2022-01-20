Екатеринбург, 20 января, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Свердловской области 19 января обнаружили ещё 695 случаев COVID-19. Из них 343 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 208 071 заразившегося коронавирусом. Вылечились 183 147 пациентов.

Зарегистрировано ещё 18 случаев смерти среди больных COVID-19. А всего от этого заболевания скончались уже 9822 гражданина.