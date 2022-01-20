Ростов-на-Дону, 20 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Ростовской области несколько активизировались темпы прививочной кампании от коронавируса. За последние сутки пункты вакцинации впервые посетили более трёх тысяч человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 января.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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В настоящее время участниками прививочной кампании на Дону стали 1 млн 984,001 тыс. человек (+ 3036 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 931,25 тыс. человек (+ 2058 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области вакцинация детей от COVID-19 начнётся в феврале. Участие в прививочной кампании строго добровольное, сообщил главный государственный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.