Москва, 20 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве резко выросли показатели суточного прироста заражений коронавирусом. Как следует из свежей статистики оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции за 20 января, в городе выявили 11 557 новых носителей вируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Столица занимает первое место среди российских регионов. Показатель оказался самым высоким за весь период пандемии. Накануне подтвердились 8795 случаев. Всего в столице выявили 2 124 927 заражений вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки выросло на 38 850 случаев.