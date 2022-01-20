Москва, 20 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки выросло на 38 850 случаев. Об этом 20 января сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель является самым высоким с 13 ноября и приблизился к абсолютному максимуму. Днём ранее в стране выявили 33 899 случаев заражения. Общее число заражений достигло 10 938 261.

Резкий рост обусловили данные по Москве, где за сутки зафиксировали 11 557 новых заражений. На втором месте Санкт-Петербург — 4753 случая, далее следует Подмосковье — 2795. В первой пятёрке оказались также Нижегородская и Свердловская области.

За сутки в Российской Федерации выздоровели почти 24,5 тыс. человек, скончались 684 заболевших.