Санкт-Петербург, 20 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге лабораторно подтвердили 4753 случая заражений коронавирусной инфекцией, что на 371 случай больше, чем сутками ранее, тогда это число составило 4382 случая. Об этом 20 января сообщил федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Статистика заражений коронавирусом в Петербурге продолжает стремительно увеличиваться. За сутки прирост составил 371 случай. Суточный показатель заражений приближается к отметке в пять тысяч случаев за день.

От ковида, как основной причины смерти, за последние сутки в Петербурге скончались 60 человек, что на два человека меньше, чем за предыдущие сутки. Большого роста смертности пока не отмечается.

За минувшие сутки в Петербурге от COVID-19 в Петербурге излечились 2646 человек. Это на 1197 человек больше, чем за 18 января.

За всё время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 897 851 случай заражения коронавирусной инфекцией. Непосредственно от ковида умерли 29 248 человек, а выздоровели — 830 723 человека.