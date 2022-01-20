Ростов-на-Дону, 20 января, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтверждено восемь случаев смерти от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались пять женщин в возрасте от 67 лет до 91 года и трое мужчин в возрасте от 62 до 75 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

За весь период жертвами COVID-19 стали 9 922 жителя Ростовской области.