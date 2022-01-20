Москва, 20 января, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Модель поведения Североатлантического альянса, который вторгается в пространства других стран и действует обманом, приведет к распаду НАТО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом на пленарном заседании Госдумы заявил президент Ирана Сейед Ибрагим Раиси.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

«НАТО занимается проникновением в географические пространства различных стран под различными предлогами, прикрытиями. Они угрожают независимым государствам, распространяя западную модель… Поведение, которое в конечном счёте приведёт к распаду», — заявил иранский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Раиси заявил, что в Иране видят ясные перспективы развития отношений с Россией.

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