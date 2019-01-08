Президент РФ Владимир Путин 19 января в Москве проводит переговоры с президентом Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси.

Стороны намерены обсудить весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию совместных проектов в торгово-экономической области, а также актуальные международные и региональные темы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что у Путина в этот день также пройдут мероприятия непубличного характера.

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