Ростов-на-Дону, 20 января, 2022, 13:41 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки выявили 599 носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 20 января. Это на 39 случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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Новые носители коронавируса выявлены в 55 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (186), Таганроге (30), Волгодонске (27), Шахтах (24), Батайске (23), Аксайском и Сальском районах (по 22), Новочеркасске (21), Азовском районе (20), Гуково (14), Зерноградском районе (13) и Каменске-Шахтинском (12). Около 19% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 10% — дети.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 201 849 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 181 883 пациента.