Новосибирск, 20 января, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 20 января, первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 1 млн 450 тысяч человек. Закончили курс вакцинации более 1 млн 376 тысяч новосибирцев. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

NIAID Вакцинация

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По данным Хальзова, запас вакцины от коронавируса в регионе составляет более 574 тысяч доз.

На территории Новосибирской области развёрнуто 92 пункта вакцинации во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, во всех районах и городских округах, а также 35 мобильных пунктов в торговых центрах и других общественных местах.