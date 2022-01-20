Москва, 20 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Оценка Вашингтоном ядерной программы Ирана не соответствует отчётам МАГАТЭ. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси на пленарном заседании Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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«Я хотел бы вас проинформировать, что с тех пор более 15 раз МАГАТЭ давало отчёт о том, что… и подтвердил, что ядерная деятельность Ирана осуществляется в соответствии с законом, и никаких нарушений нет», — заявил Раиси.