Лондон, 20 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Великобритания готова отправить ещё большее оружия на Украину, чтобы попытаться помешать «любому российскому вторжению». Об этом в интервью Daily Mail заявил министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

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По его словам, Лондон не исключает отправку дополнительных вооружений к 2000 пусковым установкам противотанковых ракет, отправленных на этой неделе, пишет Daily Mai.

«Я буду держать под строгим контролем вопрос отправки большего количества оборонительных вооружений на Украину. Я ничего не исключаю в рамках помощи Украине обеспечить самооборону», — подчеркнул глава минобороны.

Министр подчеркнул, что «Великобритания полна решимости поддерживать Украину, её суверенитет и наши взаимные интересы».

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«Мы помогаем им наращивать обороноспособность уже восемь лет, и мы решили усилить эту помощь в свете российской агрессии. Британия поддерживает своих союзников», — констатировал Уоллес.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января заместитель британского министра обороны Джеймс Хиппи заявил, что Лондон поставил Украине несколько тысяч лёгких противотанковых ракет.