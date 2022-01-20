Москва, 20 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Иране видят ясные перспективы развития отношений с Россией. Об этом 20 января заявил президент Ирана Сейед Эбрахим Раиси на пленарном заседании Госдумы.

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«Сегодня, к счастью, есть хорошие, ясные перспективы развития отношения на двухстороннем, региональном и международном уровне», — заявил Раиси.

«Укрепление ирано-российских отношений в формате двухсторонних и многосторонних отношений приведёт к развитию экономики двух стран, а также миру и безопасности в регионе и на международном уровне. Есть очень много экономических потенциальных возможностей, и это приведёт к увеличению влияния наших стран в нашем географическом пространстве», — указал он.