Вашингтон, 20 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В случае «вторжения» России на Украину президент США Джо Байден не намерен отправлять туда американские войска, так как у Вашингтона нет договорных обязательств перед Киевом. Такое мнение 20 января высказал обозреватель Роберт Бернс в статье для Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Как считает обозреватель, вступление США в прямой конфликт с Россией являлось бы «огромной авантюрой».

«Эта война может затронуть всю Европу, привести к дестабилизации региона и перерасти во взаимный обмен ядерными ударами», — отмечает он в своем материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что он обеспокоен возможностью втягивания НАТО в потенциальный конфликт на Украине.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.