Москва, 20 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Исламской Республики Иран Сейед Эбрахим Раиси обсудили межпарламентские отношения.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

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«Надеюсь, ваш приезд позволит нам еще более активно развивать отношения в рамках парламентского измерения», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Он подчеркнул, что задача депутатов — «делать все для законодательного обеспечения реализации решений, достигнутых на высшем уровне между нашим президентом Владимиром Путиным и вами».

Отношения между парламентами РФ и Ирана развиваются.

«Мы находим новые формы сотрудничества. Планируем в ближайшем будущем проведение межпарламентской комиссии высокого уровня», — сказал Володин.

«Эта форма сотрудничества позволяет нам наполнить диалог конкретным содержанием, используя парламентские возможности решать вопросы, что однозначно сделает лучше наши отношения. Конечно, от этого выиграют народы наших стран», — подчеркнул он.

Раиси, в свою очередь, отметил, что для него посетить Государственную думу — это огромная честь и удовольствие.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент Ирана Раиси выступает на пленарном заседании Госдумы.