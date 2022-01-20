Москва, 20 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Массовая изоляция населения, как мера борьбы с распространением коронавируса, сейчас уже будет не эффективна. Об этом 20 января заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Массовая изоляция — это глупость. Ее не надо делать уже. Но изолировать тех, кто не привит и у кого есть противопоказания — это надо», — сказал Онищенко.

В то же время эксперт заявил, что на данный момент целесообразнее переводить сотрудников на удаленный режим работы.

«Представьте себе офис. Сидит молодой человек, привитый, ревакцинированный. Сидит более пожилой рядом, который хотя и привился, но его иммунная система более слабая. Его надо перевести на удаленку. Это нужно делать и нужно делать, не дожидаясь «Омикрона», — сказал Онищенко.