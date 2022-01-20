Белгород, 20 января, 2022, 11:46 — ИА Регнум. В Белгородской области 20 января выявлено 182 новых носителя коронавируса, что на 15 больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 180 пациентов, зарегистрировано пять летальных исходов. Общее количество диагнозов COVID-19 превысило 84 тысячи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционной больнице

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С начала пандемии в Белгородской области COVID-19 подтверждён у 84 068 жителей. Выздоровели 76 485 человек, скончался от осложнений 1 861 пациент. Лечатся в стационарах 954 жителя региона, на амбулаторно наблюдении 4 768 носителей инфекции, на самоизоляции находятся 9 975 граждан.

На вакцинацию от COVID-19 подано 1 037 340 заявок, в том числе 812 человек записались за минувшие сутки. Завершили иммунизацию 944 884 жителя Белгородской области.