Москва, 20 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его американский коллега, госсекретарь США Энтони Блинкен 21 января проведут переговоры в Женеве, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 20 января.

МИД России Встреча Сергея Лаврова с Энтони Блинкеном в Рейкьявике, 20 мая 2021 года

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Она отметила, что встреча глав российской и американской дипломатий будет посвящена обсуждению документов «о гарантиях безопасности». Также Лавров и Блинкен попытаются «определиться с возможными дальнейшими шагами» по переговорам на тему гарантий безопасности.

«21 января в Женеве состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США господина Блинкена», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящую встречу Лаврова и Блинкена назвал важной глава МИД ФранцииЖан-Ив Ле Дриан. Эти переговоры могут быть полезны для урегулирования ситуации на Украине, пояснил он.

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