Москва, 20 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Признание ЛНР и ДНР будет законно и обоснованно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 января, об этом завил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

Следите за развитием событий в трансляции: «Красные линии России и Запада: диалог в Европе и оценки МИД РФ — трансляция»

"В условиях нынешней ситуации это будет важнейший шаг по обеспечению безопасности и граждан, проживающих там, и по умиротворению ситуации, которая сложилась в этих республиках… Это будет и законно, и абсолютно обоснованно», — подчеркнул Зюганов.

Решение должно быть поддержано всеми фракциями Госдумы, уверен коммунист.

«Нам надо уверенно и твердо ответить на издевательства НАТОвщины и бандеровцев», — добавил парламентарий.

Проект постановления о признании ЛНР и ДНР внесли 19 января в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.

Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и положит начало процессу международного признания обоих государств, отмечается в обращении.