Москва, 20 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Уровень вакцинации в Москве существенно ниже показателей, которые нужны для профилактики распространения коронавируса. Об этом 20 января заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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«Конечно, основное число заболевших, говоря на сленге, погоду нам делает кто? Москва, Санкт-Петербург, Московская область. Потому что здесь самая высокая плотность населения. И вот в Москве привито 58,5% взрослого населения. У нас что бездорожье, света нет? Нет возможности привиться? У нас можно в домашних тапочках выйти из подъезда и пойти привиться в поликлинике. 58,5% — это безобразие», — сказал Онищенко.

Для сравнения он привел данные по Московской области. Там ситуация кардинально отличается от Москвы. По состоянию на 19 января в Подмосковье привито уже 71,8% взрослого населения, отметил эпидемиолог.